Der FC Bayern will am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) in der Champions League gegen Österreichs Meister RB Salzburg Kurs nehmen auf das Viertelfinale. Trotz der jüngsten 2:4-Niederlage in der Bundesliga beim VfL Bochum gehen die Münchner als großer Favorit in das Achtelfinal-Hinspiel. "Wir haben die Aufgabe, die Gruppenphase idealerweise fortzusetzen", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Mit sechs Siegen und 22:3 Toren war die Ausbeute top. Die Salzburger Arena ist nach Corona-Lockerungen in Österreich mit nahezu 30.000 Zuschauern gefüllt. Thomas Müller freut sich als Kapitän auf eine Stimmung in dem vollen Stadion, die einem K.o.-Spiel in Europas Königsklasse gerecht werde.

Anzeige