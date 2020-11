Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Gladbach bei Donezk und Atlético in Moskau

Borussia Mönchengladbach steht in Kiew vor der nächsten internationalen Bewährungsprobe. In der Champions League heißt der schwere Gegner Schachtjor Donzek. Um 18.55 Uhr gastiert am Dienstagabend zudem Atlético Madrid bei Lokomotive Moskau. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.