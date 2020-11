Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Gladbach gegen Donezk und Manchester City in Piräus

Borussia Mönchengladbach kann mit einem Sieg gegen Schachtjor Donezk einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale machen. Manchester City kann in Piräus schon das Ticket für die nächste Runde ziehen. Verfolgt die Partien am Mittwoch ab 18.55 Uhr in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.