Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Gladbach, Manchester City und dem FC Liverpool

Vor dem großen Spiel gegen Real Madrid spricht Marco Rose seinen Spielern Mut zu und appelliert an das Selbstvertrauen seiner Mannschaft. "Wenn wir in der Champions League dabei sind, wollen wir nicht nur staunen, sondern auch gute Spiele machen und uns beweisen", sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach am Montag vor dem Duell mit dem 13-maligen Champions-League-Sieger am Dienstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!).

Die kleine Serie in der Bundesliga und der überraschende Punktgewinn bei Inter Mailand machen Mut. "Wir wollen Real bestmöglich so bespielen und bekämpfen, dass wir tatsächlich auch für eine Überraschung sorgen können", sagte der 44-Jährige. Neben dem Duell zwischen Gladbach und Madrid gibt es fünf weitere Partien am Dienstagabend: Manchester City muss bei Olympique Marseille ran, der FC Liverpool empfängt den FC Midtjylland, Atalanta Bergamo bekommt es mit Ajax Amsterdam zu tun, Olympiakos Piräus gastiert beim FC Porto und Alético Madrid trifft in der Bayern-Gruppe auf RB Salzburg.