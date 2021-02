Champions-League-Konferenz im Liveticker: Gladbach fordert ManCity, Real gastiert in Bergamo

Zum fünften direkten Duell tritt Borussia Mönchengladbach in der Königsklasse am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Manchester City an. Einen Sieg gegen das Top-Team aus England gab es bislang nicht. Dennoch glaubt der Bundesliga-Achte an seine Außenseiterchance. Wegen der Corona-Pandemie muss das Heimspiel im mehr als 1000 Kilometer entfernten Budapest ausgetragen werden.

Anzeige

Auf das eigene Stadion kann hingegen Atalanta Bergamo zurückgreifen. Die Italiener fordern am Mittwochabend Real Madrid im Gewiss Stadion. Dabei kommt es auch zum Duell zweier deutscher Nationalspieler: Bergamos Robin Gosens trifft auf Madrids Toni Kroos.