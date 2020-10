Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Kiew gegen Juventus und St. Petersburg gegen Brügge

Für Mit-Favorit Juventus Turin startet die neue Champions-League-Saison in der Ukraine. Am Dienstag (18.55 Uhr) ist das Team von Andrea Pirlo bei Dynamo Kiew gefordert. Nicht mit dabei ist Superstar Cristiano Ronaldo, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Für Ex-Profi Pirlo ist es das erste Spiel als Trainer in der Königsklasse. "Ich bin ruhig, gelassen und kann es kaum erwarten. In der Gruppenphase ist es wichtig, das erste Spiel zu gewinnen, um mit mehr Selbstvertrauen weiterzumachen. Wir sind ein Team, das gebaut wurde, um zu gewinnen", sagte der Juve-Coach vor der Partie