Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Lazio in St. Petersburg und Manchester United bei Basaksehir

Borussia Dortmund und RB Leipzig schauen bereits am frühen Mittwochabend genauer hin. In der BVB-Gruppe trifft Zenit St. Petersburg auf Lazio Rom. In der RB-Gruppe muss Manchester United bei Istanbul Basaksehir ran. Verfolgt die Partien ab 18.55 Uhr in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.