Champions-League-Konferenz im Liveticker mit RB Leipzig in Istanbul und Krasnodar gegen Rennes

Nach dem erfolgreichen Hinspiel will sich RB Leipzig in der Champions League auch bei Istanbul Basaksehir durchsetzen. Die Sachsen treten am Mittwoch (18.55 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim türkischen Meister an und können mit einem Sieg weiterhin auf den Einzug in das Achtelfinale hoffen. "Wir brauchen eine Top-Leistung und sind guter Dinge, gewinnen zu können", sagte Trainer Julian Nagelsmann.

Anzeige