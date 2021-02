Champions-League-Konferenz im Liveticker: Leipzig trifft auf Liverpool - Barcelona empfängt Paris

RB Leipzig will in Budapest den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale der Champions League machen. Die Sachsen tragen in der ungarischen Hauptstadt am Dienstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) aufgrund der deutschen Corona-Einschränkungen ihr Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool aus. Obwohl der von Jürgen Klopp trainierte englische Meister zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert hat, sieht RB-Trainer Julian Nagelsmann Leipzig nicht als Favoriten.

Im zweiten Match des Abends trifft der FC Barcelona auf Paris Saint-Germain. Besonders im Fokus steht Barca-Star Lionel Messi. Messis Vertrag läuft am 30 Juni aus. Er darf dann ablösefrei wechseln. Bereits im vorigen Sommer hatte der 33-Jährige versucht, den Verein zu verlassen. PSG gilt als möglicher neuer Klub.