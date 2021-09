Der FC Bayern München startet am Dienstag (21 Uhr, Prime Video) mit einem Topspiel in seine 25. Champions-League-Saison. Der deutsche Rekordmeister tritt beim FC Barcelona an. "Das ist ein Kracher zum Start", sagte Münchens Kapitän Manuel Neuer. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erwartet durch den Abschied von Lionel Messi einen anderen FC Barcelona als beim letzten Aufeinandertreffen 2020. "Eine strahlende Figur ist weg", sagte der 34-Jährige vor seinem internationalen Pflichtspiel-Debüt als Bayern-Coach. Trotzdem habe der Gegner immer noch "Strahlkraft". Nagelsmann strebt einen erfolgreichen Start in die Gruppe E an, in der Benfica Lissabon und Dynamo Kiew die weiteren Gegner sind.

