Der FC Bayern will schon am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen. Den Münchnern reicht dafür am Dienstag (21 Uhr, Prime Video) in der heimischen Allianz Arena gegen Benfica Lissabon ein Punkt. Die bisherige Bilanz des deutschen Rekordmeisters in Gruppe E ist mit drei Siegen und 12:0 Toren makellos. Und Trainer Julian Nagelsmann kehrt wieder an die Seitenlinie zurück. "Ich freue mich sehr darauf, dass ich wieder an die Linie darf", sagte er vor dem 100. Königsklassenspiel von Weltfußballer Robert Lewandowski. Das Achtelfinale will er mit "zwölf Punkten", also mit dem vierten Sieg im vierten Gruppenspiel, vorzeitig perfekt machen.

