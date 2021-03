Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Liverpool gegen Leipzig und PSG gegen Barca

RB Leipzig will die Überraschung schaffen und gegen den englischen Meister FC Liverpool doch noch in das Viertelfinale der Champions League einziehen. Dafür müssen die Sachsen an diesem Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in dem nach Budapest verlegten Rückspiel ein 0:2 aus dem ersten Duell aufholen.

Noch größer ist die Aufgabe für den FC Barcelona. Die Katalanen müssen nach der 1:4-Klatsche im eigenen Stadion bei Paris Saint-Germain ein Wunder schaffen. Fast auf den Tag genau vor vier Jahren war die Ausgangslage eine ähnliche. Im Jahr 2017 unterlag Barca zunächst mit 0:4, gewann dann aber in der französischen Hauptstadt mit 6:1 und zog doch noch ins Viertelfinale der Königsklasse ein.