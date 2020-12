Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Liverpool in Midtjylland und Ajax gegen Bergamo

Platz eins ist sicher, der Blick geht schon klar in Richtung Champions-League-Achtelfinale. Bei der Partie des FC Liverpool beim FC Midtjylland ist das Ergebnis nur zweitrangig. Viel bedeutender ist die Frage, welches Team zusammen mit der Mannschaft von Jürgen Klopp in die nächste Runde einzieht - Ajax Amsterdam oder Atalanta Bergamo? Beide Partien werden am Mittwochabend bereits um 18.55 Uhr angepfiffen.

