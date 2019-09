Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Lyon gegen St. Petersburg und Mailand gegen Prag

Lyon ist im eigenen Stadion gegen den russischen Vertreter leicht in der Favoritenrolle. „Wir konzentrieren uns auf die Dynamik, das Verlangen und die Technik unserer Spieler. Die besten Spieler sind da, also wollen wir es genießen“, sagte Olympique-Trainer Sylvinho.

Im zweiten Duell ab 18.55 Uhr sind die Rollen noch deutlicher verteilt. Inter legte in der Liga einen perfekten Start hin und will nach den Investitionen im Sommer in die nächste Runde einziehen. Prag ist in einer Gruppe mit den Mailändern sowie Borussia Dortmund dem FC Barcelona der klare Außenseiter.