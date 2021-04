Champions-League-Konferenz im Liveticker mit ManCity gegen den BVB und Real Madrid gegen Liverpool

Der BVB bekommt es mit einem der heißesten Anwärter auf den Titel in der Champions League zu tun. Die Westfalen gastieren am Dienstag (21 Uhr, DAZN) bei Manchester City und Pep Guardiola. Der Haussegen bei den Dortmundern hängt nach der 1:2-Pleite in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt schief, kritische Stimmen auch aus den eigenen Reihen mehren sich mit Blick auf das drohende Verpassen der Königsklasse. In diesem Jahr ist das Team von Edin Terzic aber noch vertreten, bei den "Citizens", dem souveränen Spitzenreiter der Premier League und im CL-Wettbewerb noch ungeschlagenen Widersacher, wartet jedoch eine schwere Aufgabe. Anzeige

In der zweiten Partie empfängt Real Madrid den FC Liverpool mit Jürgen Klopp (21 Uhr, Sky). Die "Reds" wollen sich im Hinspiel in Spanien in eine gute Ausgangssituation bringen. Nach einem 3:0 in der Liga gegen den FC Arsenal zeigte sich Liverpool zuletzt gerüstet. Auch den "Königlichen" gelang die Generalprobe für den Königsklassen-Kracher mit einem 2:0 gegen SD Eibar, mit dem sie den Anschluss an La-Liga-Spitzenreiter Atlético wahrten.