Champions-League-Konferenz im Liveticker mit ManCity gegen Real Madrid und Juventus gegen Lyon

Der erste Champions-League-Kracher nach der Corona-Pause steht in Manchester an. Dort trifft ManCity am Freitagabend auf Real Madrid (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Der englische Top-Klub konnte das Hinspiel in Spanien mit 2:1 für sich entscheiden. Beide überzeugten im Schlussspurt in der Liga - ManCity gewann neun von zwölf Spielen nach der Corona-Krise, Real holte den Meistertitel in der La Liga.