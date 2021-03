Champions-League-Konferenz im Liveticker mit ManCity gegen Gladbach und Real gegen Bergamo

Nur noch ein kleines Wunder könnte Borussia Mönchengladbach den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale bescheren. Das Team von Trainer Marco Rose geht am Dienstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) mit der Hypothek des 0:2 aus dem Hinspiel ins Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City. Das Spiel wird wie schon der erste Vergleich am 24. Februar in Budapest ausgetragen.

Das zweite Champions-League-Duell am Dienstagabend steigt in Madrid zwischen Real und Atalanta Bergamo. Bergamo muss ein 0:1 aus dem Hinspiel, in dem Atalanta durch eine Rote Karte geschwächt gewesen war, aufholen. "Unser großer Antrieb ist, dass wir im Rückspiel das wahre Atalanta-Gesicht zeigen", sagte Nationalspieler Robin Gosens im Kicker-Interview.