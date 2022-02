Trainer Mauricio Pochettino sieht Paris Saint-Germain für das Achtelfinal-Spitzenspiel der Champions League gegen Real Madrid gut gerüstet. "Das Team ist in einer sehr guten Verfassung", sagte der Coach des Pariser Klubs am Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz im Prinzenpark. "Alle Spieler wollen zum Erfolg des Teams beitragen." Entscheidend sei, bei dem Spiel am Dienstagabend (21 Uhr/Amazon Prime Video) präsent zu sein. "Wir werden einem der besten Klubs der Welt gegenüberstehen."

Auch Pochettinos Gegenüber Carlo Ancelotti ist vor der Partie optimistisch. "Wir haben ein gutes Feeling, wir haben alles Selbstvertrauen der Welt", sagte der Coach der "Königlichen" um die Ex-Münchner Toni Kroos und David Alaba. Der 62 Jahre alte Italiener sprach allerdings auch von einem "schweren Spiel gegen einen schweren Gegner, der wie wir den Titel holen möchte. Das könnte auch locker das Finale sein, und niemand würde sich wundern. Wir haben aber große Lust, PSG auszuschalten. Ancelotti kennt den französischen Verein sehr gut, denn er war zwischen 2011 und 2013 PSG-Trainer. Er weiß auch um den Druck, dass Paris endlich die europäische Königsklasse gewinnt. "Aber auch wir stehen unter Druck", räumte er ein. Parallel geht Vorjahresfinalist Manchester City am Dienstagabend (21 Uhr, DAZN) ins Favorit in das Auswärtsspiel bei Sporting Lissabon.

Englands Meister und Tabellenführer ManCity gilt in den zwei Duellen mit Dortmund-Bezwinger Sporting Lissabon als Favorit – auf dem Papier. Der portugiesische Meister hat es erst zum zweiten Mal nach 2008/09 in die K.o.-Runde geschafft und will gleich im Heimspiel am ein Zeichen setzen. Das Viertelfinale ist für die "Citizens" Pflicht – weiter schafften sie es allerdings in den vier vorigen Champions-League-Spielzeiten auch nicht.