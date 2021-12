Die gute Laune bei RB Leipzig ist in der Weihnachtszeit vorerst verschwunden. Nach der Trennung von US-Daueroptimist Jesse Marsch will Interimstrainer Achim Beierlorzer eine deutliche Leistunssteigerung seines Teams sehen. Er hofft beim Endspiel um das Überwintern in der Europa League am Dienstagabend (18.45 Uhr, DAZN) gegen den englischen Meister Manchester City auf eine deutliche Reaktion der Mannschaft. Zwar würde selbst eine Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League reichen – wenn der FC Brügge zeitgleich bei Paris Saint-Germain verliert – doch es geht um den Trend für die nächsten Bundesliga-Spiele. Anzeige

Auf Schützenhilfe aus Paris sollten sich die Sachsen indes nicht verlassen. Für das Starensemble um Ballon-d'Or-Gewinner Lionel Messi geht es am Dienstagabend um nichts mehr. Als Gruppensieger steht Manchester City bereits fest, PSG wird in jedem Falle als Zweiter ins Achtelfinale einziehen. Und in der Liga hat das Team von Trainer Mauricio Pochettino zwei Spiele in Serie nur Unentschieden gespielt. Und schon im Hinspiel konnte Brügge den Franzosen zumindest ein Uentschieden entlocken.