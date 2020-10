Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Real Madrid gegen Donezk und Salzburg gegen Moskau

Real Madrid steht in der starken Champions-League-Gruppe mit Borussia Mönchengladbach, Inter Mailand und dem ersten Gegner Shakhtar Donezk gleich unter Druck. Am Mittwoch (18.55 Uhr) peilt der spanische Top-Klub gleich drei Punkte an.

Im zweiten Spiel am frühen Abend geht es für RB Salzburg und Lokomotive Moskau um eine gute Ausgangslage für die schweren Aufgaben gegen den FC Bayern München und Atlético Madrid. "Wir waren coronabedingt in der Länderspielpause alle in Salzburg, konnten uns da auf Lok einstimmen. Und wir sind schon länger bei Standards - offensiv wie defensiv - gut drauf. Das kann in einem Match wie gegen Lok den Ausschlag geben", sagte RB-Trainer Jesse Marsch.