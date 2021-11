Real Madrid nimmt Kurs auf das Achtelfinale der Champions League: Der Rekordsieger in der Königsklasse stünde mit einem Sieg über Schachtar Donezk am frühen Mittwochabend (18.45 Uhr, DAZN) mit einem Bein in der K.o.-Runde. "Es ist ein sehr wichtiges Spiel und es hängt einiges davon ab, ob wir gewinnen oder verlieren", sagte Trainer Carlo Ancelotti vor der Partie. Im Parallelspiel braucht die noch punktlose AC Mailand gegen den FC Porto dringend einen Erfolg, wenn man im europäischen Wettbewerb überwintern möchte.

