Showdown auf Europas größter Fußball-Bühne: In Real Madrid und Paris Saint-Germain duellieren sich am Mittwochabend zwei Giganten um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League (21 Uhr, DAZN). Beide Teams gehen mit großem Selbstvertrauen in die Partie im Santiago Bernabeu. "Wir werden das Spiel machen, das die Fans von uns erwarten", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti, der mit seinem Team einen Rückstand aus dem Hinspiel aufholen muss. PSG-Superstar Neymar freute sich auf die Entscheidung: "Es ist ein Spiel, das jeder Spielen spielen will. Du musst Anzeige

Der souveräne Tabellenführer der französischen Meisterschaft hatte das Achtelfinal-Hinspiel dank eines Treffers von Mbappé in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 gewonnen. Der französische Nationalspieler hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 24 Tore geschossen und 17 Treffer vorbereitet. Sein Vertrag mit PSG läuft am Ende dieser Saison aus, Real Madrid ist als ein möglicher neuer Arbeitgeber im Gespräch – auch vor diesem Hintergrund hat die Partie Brisanz. Im zweiten Spiel am Mittwochabend will Manchester City seinen deutlichen Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen.

Beim 5:0 im Hinspiel in Lissabon hatte der englische Meister den Portugiesen keine Chance gelassen. Vor dem Rückspiel warnte Trainer Pep Guardiola dennoch davor, Sporting auf die leichte Schulter zu nehmen: "Wenn die Spieler nicht fokussiert sind, kriegen wir ein Problem", sagte Guardiola. Der Ex-Bayern-Titel peilt mit City den ersten Triumph in der Königsklasse der Klub-Geschichte an, nachdem man im vergangenen Jahr erst im Finale an Chelsea gescheitert war.

Amateurfußballer aufgepasst! #GABFAF verschenkt Trikots für mehr als 4000 Euro. Infos hier.