Das Ende einer Ära? Erstmals seit 2006 weder Messi noch Ronaldo im Champions-League-Halbfinale

Messi und Ronaldo: Konkurrenz belebte das Geschäft

Von 2009 an gab es neun Spielzeiten mit dem direkten Duell der Hochbegabten - abgesehen von Ronaldos Debüt-Jahr in Madrid erzielten beide in jeder Saison mindestens 40 Pflichtspiel-Tore. Seit zwei Jahren gelingt das dem portugiesischen Europameister nicht mehr, im ersten Jahr bei Juve waren es "nur" 28 Tore in 43 Partien. Messi traf dann in dieser Saison 31-mal in 44 Spielen, Ronaldo immerhin 37-mal in 46 Begegnungen. Momentan wird spekuliert, ob es eine Wiedervereinigung in Italien gibt. Inter Mailand soll an einem Messi-Transfer interessiert sein.