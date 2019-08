Sky oder DAZN - wo sind die Champions-League-Spiele von Bayern, BVB & Co. zu sehen?

Gemäß dieses Prozederes hat DAZN am zweiten, vierten und sechsten Spieltag der Gruppenphase des Erstzugriffsrecht auf die Begegnungen am Dienstag und kann auswählen, welche Partie live und exklusiv in voller Länger gestreamt wird. Sky hat dieses Recht an allen anderen Spieltagen sowie bei sämtlichen Mittwochspielen - und kann damit verhindern, dass DAZN das etwaige Topspiel zeigen kann.

Neue Saison, neue TV-Experten: Sky, DAZN & Co. haben sich in der Saison 2019/20 personell verändert. Der SPORT BUZZER zeigt die Fachleute bei den Fußball-Übertragungen dieser Saison. ©

Generell gilt: Auch in dieser Saison sind alle 138 Champions-League-Spiele in Deutschland live zu sehen. DAZN zeigt 110 Partien live (104 exklusiv und in voller Länge), Sky überträgt 34 Paarungen (28 exklusiv und in voller Länge). Zudem bietet Sky an jedem Spieltag und von allen gleichzeitig stattfindenden Begegnungen die etablierte Konferenz an. Nach Spielende sind die Highlights aller Partien bei beiden Anbietern im Angebot.