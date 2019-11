Champions League kompakt: Liverpool noch nicht durch – Salzburg verhagelt Debüt von Ex-HSV-Trainer Wolf

FC Liverpool - SSC Neapel 1:1 (0:1)

Anders als in der Premier League, wo der FC Liverpool auch nach 13 Spielen noch ungeschlagener Tabellenführer ist, leistet sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp in der Champions League fast schon menschliche Schwächen. Der SSC Neapel, der Liverpool am ersten Spieltag in die Knie gezwungen hatte, machte den Engländern erneut Probleme. Dries Mertens schoss die Italiener von Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti in der 21. Minute in Führung Den Reds, die im zweiten Durchgang durch Dejan Lovren (65.) immerhin den Ausgleich erzielen konnte, droht einen Spieltag vor dem Ende nun im letzten Gruppenspiel in Salzburg das Aus - als Titelverteidiger. Schon das Hinspiel gegen die Österreicher war ein Spektakel, Liverpool gewann mit 4:3.