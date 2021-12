Borussia Dortmund will sich mit einem Sieg aus der Champions League verabschieden. Nach dem bereits vorzeitig besiegelten Abstieg in die Europa League ist das letzte Gruppenspiel in der Königsklasse am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime) gegen das abgeschlagene Schlusslicht Besiktas Istanbul zwar sportlich aber nicht finanziell bedeutungslos. Schließlich gibt es für einen Sieg in der Vorrunde beachtliche 2,8 Millionen Euro zu verdienen. Nicht nur deshalb nahm Trainer Marco Rose seine Profis in die Pflicht: "Das ist kein Goldenes-Ananas-Spiel. Es geht ums Prestige, es geht um Geld für den Verein und es geht darum, dass wir ein paar Sachen in der Champions League wieder geraderücken." Anzeige

Parallel stehen in den anderen Gruppen mitunter noch einige Entscheidungen an: In Gruppe B steht der FC Liverpool bereits als Gruppensieger fest. Dahinter steht der FC Porto mit einem Punkt Vorsprung auf der Pole Position für das Weiterkommen. Atletico Madrid und die AC Mailand folgen punktgleich. Am Dienstag spielt Milan gegen Liverpool, Porto empfängt Atletico. In Gruppe D spielen Real Madrid und Inter Mailand den Gruppensieg im direkten Duell aus. Ohne direkte Auswirkungen auf die Tabelle sind die Spiele zwischen Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon sowie von Schachtar Donezk gegen Sherrif Tiraspol.