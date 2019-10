Champions League im Liveticker mit dem BVB, FC Liverpool und FC Barcelona

Nach dem hart erkämpften Sieg über Tabellenführer Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga will Borussia Dortmund den nächsten Schritt aus der Bedrängnis machen. Doch die Aufgabe in der Champions League am Abend (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei Inter Mailand ist knifflig. "Alle wissen, dass Inter eine sehr gute Mannschaft hat. Sie spielen sehr effizient, können aber auch gut verteidigen. Das Spiel ist sehr wichtig für beide Mannschaften. Wir müssen uns total auf uns und dieses Spiel konzentrieren", sagt BVB-Trainer Lucien Favre.