Champions League im Liveticker: FC Bayern bei Lazio gefordert, Chelsea gastiert in Madrid

Nach den jüngsten Wacklern in der Bundesliga will der FC Bayern am Dienstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in der Champions League Kurs auf eine erfolgreiche Titelverteidigung halten. Die Münchner streben im Achtelfinale bei Lazio Rom ein positives Ergebnis für das Rückspiel in drei Wochen in der heimischen Allianz Arena an.

Auf Thomas Tuchel wartet mit dem FC Chelsea die bis dato wohl schwerste Aufgabe als Trainer der Londoner. Für die Blues geht´s am Dienstagabend bei Atlético Madrid um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Die Mannschaft von Star-Coach Diego Simeone lässt aktuell in der La Liga die Top-Teams Real Madrid und FC Barcelona klar hinter sich und zählt zu den Mitfavoriten auf den Titel in der Königsklasse.