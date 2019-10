Champions League im Liveticker mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und Manchester City

"Wir wollen Minimum einen Punkt mitnehmen, das gäbe uns eine gute Ausgangsposition", sagte Trainer Niko Kovac. Die Münchner führen nach ihrem Auftaktsieg die Gruppe B an. Tottenham holte am ersten Spieltag einen Punkt (So könnt ihr das Spiel live sehen!). In der Gruppe D heißt der Leverkusens Gegner Juventus Turin. Der italienische Serienmeister empfängt die Werkself unter anderen mit Superstar Cristiano Ronaldo und dem deutschen Ex-Weltmeister Sami Khedira. "Das wird ein geiles Spiel", meinte Bayers Ex-Nationalspieler Kevin Volland (So könnt ihr das Spiel live sehen!).