Champions League im Liveticker mit dem FC Bayern gegen Piräus und Juventus Turin in Moskau

Hansi Flick blendet vor seiner spannenden Premiere als Interimscoach Vergangenheit und Zukunft beim FC Bayern München einfach aus. "Die Gegenwart ist für mich entscheidend", betonte der 54-Jährige vor Spiel eins des deutschen Rekordmeisters nach der Trennung von Niko Kovac am Abend (18.55 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Olympiakos Piräus in der Champions League.