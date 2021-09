Der FC Bayern München will am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) in der Champions League die Tabellenspitze in Gruppe E festigen. Nach dem 3:0 vor zwei Wochen beim FC Barcelona soll gegen Dynamo Kiew am zweiten Gruppenspieltag der zweite Sieg her. Der deutsche Meister ist klarer Favorit, zumal Trainer Julian Nagelsmann zahlreiche personelle Variationsmöglichkeiten hat. Nur Sven Ulreich, Corentin Tolisso und Kingsley Coman fehlen. In der Gruppe G geht es für Bundesliga-Kontrahent VfL Wolfsburg zur gleichen Zeit im Königsklassen-Heimspiel gegen den FC Sevilla darum, nach zuletzt drei sieglosen Spielen wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Anzeige

Parallel hat Trainer Thomas Tuchel mit Titelverteidiger FC Chelsea eine schwierige Aufgabe vor der Brust: In Gruppe H treten die Blues am Mittwoch bei Juventus Turin an. Nach der Niederlage im Premier-League-Topspiel gegen Manchester City am Wochenende (0:1) wollen die Chelsea-Stars um die Nationalspieler Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz eine Reaktion zeigen. Zudem spielen am Mittwochabend RB Salzburg um DFB-Youngster Karim Adeyemi gegen OSC Lille, Benfica Lissabon gegen den FC Barcelona und Manchester United in der Neuauflage des Europa-League-Finals gegen den FC Villarreal.