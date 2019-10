Champions League im Liveticker mit RB Leipzig, FC Liverpool und FC Barcelona

Nach dem erfolgreichen Auftakt will Bundesligist RB Leipzig auch sein zweites Gruppenspiel in der Champions League gewinnen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann trifft am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) auf Olympique Lyon. Die Franzosen sind seit sieben Pflichtspielen in Serie ohne Sieg. "Ich habe trotzdem keine Schwächen gesehen. Lyon ist eine große europäische Mannschaft, die vielen Teams Probleme bereiten kann", sagte Leipzigs Verteidiger Ibrahima Konaté. Für RB wird es das erste Heimspiel in der Champions League nach 665 Tagen.