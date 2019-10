Champions League im Liveticker mit Leipzig gegen St. Petersburg und Ajax gegen Chelsea

Mit einem Sieg gegen Zenit St. Petersburg kann RB Leipzig in der Champions League am bisherigen Spitzenreiter der Gruppe G vorbeiziehen. Doch nach vier sieglosen Partien ist das Duell mit dem russischen Meister am Mittwochabend (18.55 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) eine knifflige Aufgabe. RB-Coach Julian Nagelsmann versucht, Druck vom Team zu nehmen: Ein Sieg sei "keine Pflicht", aber es wäre ratsam "die Spiele zu gewinnen, wenn man weiterkommen möchte", betonte er.