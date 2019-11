Champions League im Liveticker mit Leipzig in St. Petersburg und Barcelona gegen Prag

Mit einem erneuten Sieg gegen Zenit St. Petersburg will RB Leipzig an diesem Dienstag (18.55 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase der Champions League machen. Das Hinspiel vor fast zwei Wochen in der Red-Bull-Arena hatten die Sachsen mit 2:1 gewonnen. RB-Trainer Julian Nagelsmann sagt: "Die Gier ist groß, ich hatte bei den Jungs noch nie das Gefühl, dass sie satt sind, es hat aber oft an Nuancen gefehlt. Ich denke, den Jungs ist bewusst, dass wir einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen können."