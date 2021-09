Schluss mit Wildwest-Fußball: Um auf dem Weg zum Minimalziel Achtelfinale nicht gleich bei der ersten Pflichtaufgabe in der Champions League zu stolpern, muss Borussia Dortmund dringend die Defensivstruktur verbessern. "Wir wissen, dass wir inhaltlich Dinge verbessern müssen. Wir sind nicht zufrieden, ganz und gar nicht, manchmal sogar sauer", sagte BVB-Coach Marco Rose vor dem Champions-League-Start. Trotz aller Probleme soll am Mittwoch bei Besiktas (18.45 Uhr, DAZN) ein Auftaktsieg für den BVB her, der bei Europapokalspielen in der Türkei noch komplett ohne Gegentor ist. "Wir wollen auch hier erfolgreich sein. Wir wollen in diesem Wettbewerb in dieser Saison unsere eigene Geschichte schreiben", kündigte Rose weiter an. Anzeige

Im Parallelspiel kommt es am frühen Mittwochabend zu einem Debüt in der Königsklasse: Sheriff Tiraspol hat sich erstmals für die Gruppenphase qualifiziert. Der Klub aus der Hauptstadt Moldaus empfängt zum Start Schachtar Donezk. Beide Teams gehen als Außenseiter in die Gruppe D, in der am späteren Abend noch Inter Mailand gegen Real Madrid spielt.