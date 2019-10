Champions League im Liveticker mit Madrid gegen Leverkusen und Donezk gegen Zagreb

"Wir müssen so viel Risiko eingehen, dass wir das Spiel am Ende gewinnen", sagte Trainer Peter Bosz und kündigte vor dem Champions-League-Spiel von Bayer Leverkusen bei Atlético Madrid am Dienstag (18.55 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) einen mutigen Auftritt an. "Atlético kassiert normalerweise wenig Gegentore", sagte Bosz: "Aber wir schießen normalerweise viele. Auch auswärts. Deshalb wird das interessant."