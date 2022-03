Heißes Duell um das Viertelfinale im "Theater of Dreams": Nach dem 1:1 im Hinspiel empfängt Manchester United am Dienstagabend (21 Uhr, Prime Video). Im Old-Trafford-Stadion wollen die "Red Devils" von Trainer Ralf Rangnick an die jüngste Top-Leistung beim 3:2 gegen die Tottenham Hotspur samt Dreierpack von Superstar Cristiano Ronaldo anknüpfen und nach drei Jahren wieder ins Viertelfinale einziehen. "Wir müssen unsere Fans hinter uns bringen, noch mehr als sie es sonst schon tun", sagte Trainer Rangnick. "Wir müssen so spielen, dass die Fans uns durch das Spiel tragen können." Anzeige

Wie United geht auch Atletico mit einem Sieg in der Liga in das so wichtige Rückspiel. Die Rojiblancos haben sogar die letzten drei Spiele in der La Liga gewonnen, haben als Vierter aber einen deutlichen Rückstand auf den FC Barcelona und können die Titelverteidigung wohl abschreiben. In der Champions League tut sich daher die letzte Titel-Chance für das Team von Coach Diego Simeone auf. "Wir kennen ihr Potenzial, aber wir haben Selbstvertrauen", sagte Simeone, der ein intensives Spiel erwartet. Im Parallelspiel zwischen Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon (DAZN) ist nach einem 2:2 im Hinspiel ebenfalls noch alles offen.

Champions League im Liveticker: ManUnited gegen Atletico, Ajax gegen Benfica