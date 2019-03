Champions League im Liveticker: Paris gegen Manchester und Porto gegen Rom

Als klarer Favorit geht Paris Saint-Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel in das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Manchester United. Der französische Fußball-Meister hatte das Hinspiel in Manchester mit 2:0 gewonnen und will am Mittwochabend (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im heimischen Prinzenparkstadion den Einzug in das Viertelfinale perfekt machen. Tuchel muss aber weiter auf den verletzten brasilianischen Top-Stürmer Neymar verzichten.