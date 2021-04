Champions-League-Halbfinale im Liveticker: Paris Saint-Germain empfängt Manchester City

Am Mittwochabend steht in der Champions League das zweite Halbfinale an: Im Kracher bei Paris Saint-Germain will Manchester City den nächsten Schritt zum ersten Henkelpott in der Klub-Geschichte machen. Im Prinzenpark soll eine gute Ausganslage für das Rückspiel erarbeitet werden. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.