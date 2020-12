Champions League: Die Fortsetzung des Skandalspiels zwischen PSG und Basaksehir Istanbul im Liveticker

Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie pfeift am Mittwochabend das am Vortag abgebrochene Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir aus Istanbul. Das teilte die UEFA am Morgen mit. Zur Seite stehen dem 37-Jährigen an den Linien sein Landsmann Mario Diks und der Pole Marcin Boniek. Als Vierter Offizieller wurde der Pole Bartosz Frankowski nominiert. Das Spiel wird am Mittwochabend ab 18.55 Uhr weitergeführt - und zwar ab der 13. Minute, in der das Spiel abgebrochen wurde.

Anzeige