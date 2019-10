Champions League im Liveticker: Real Madrid trifft auf Brügge, Bergamo erwartet Donezk

Real Madrid will gegen den FC Brügge in der Champions League dreifach punkten. "Es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir wissen, was wir tun wollen. Wenn wir die Tabelle sehen – wir haben die Champions League nicht gut begonnen. Wir sind Vierter, das ist unsere Realität. Es ist nun eine Chance, zu punkten und den Fans wieder das zu bringen, was sie verdienen", sagt Real-Trainer Zinédine Zidane.