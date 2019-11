Champions League im Liveticker: Valencia trifft auf Chelsea, St. Petersburg erwartet Lyon

Olympique Lyon reicht bereits ein Remis bei Zenit St. Petersburg aus, um sich für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. Vor dem Spiel in Russland am Mittwoch (18.55 Uhr) spricht Lyon-Coach Rudi Garcia von einem entscheidenden Spiel für beide Teams. "Wir wissen, was noch zu tun ist. Das Team hat viele gute Zeichen gesetzt. Es ist wichtig, in so einem Match Aggressivität und Kampfbereitschaft zu zeigen", sagt der Franzose.