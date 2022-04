Champions League kompakt: Konaté trifft und patzt bei Liverpool-Sieg - De Bruyne knackt das Atlético-Bollwerk

Zu Beginn ließ der Champions-League-Sieger von 2019 keinen Zweifel daran, wer der Favorit des Duells ist und drückte die Gastgeber tief in die eigene Hälfte. Nach einem Eckstoß wuchtete Ibrahima Konaté den Ball per Kopf zur 1:0-Führung ins Netz. Das erste Tor des früheren Leipzigers im Trikot des FC Liverpool. Noch vor der Pause (34.) sorgte Sadio Mané mit dem Treffer zum 2:0 für klare Verhältnisse - vermeintlich. Denn Benfica startete perfekt in die zweite Halbzeit.

Der FC Liverpool geht mit einem komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung in das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in sechs Tagen an der Anfield Road. Bei Benfica Lissabon fuhr die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp einen 3:1-Sieg ein, der jedoch deutlicher klingt, als es das Spiel vor allem in der zweiten Halbzeit war. Denn die "Reds" bekamen zu spüren, was für ein unangenehmer und gefährlicher Gegner der Klub aus der portugiesischen Hauptstadt sein kann.

Manchester City - Atlético Madrid 1:0 (0:0)

Es war der erwartet harte Brocken für Manchester City im Viertelfinale der Champions League. Lange Zeit biss sich das Team von Trainer Pep Guardiola an Atlético Madrid die Zähne aus, in Durchgang zwei konnten sie das spanische Bollwerk aber schließlich knacken. Die "Skyblues" blieben über die gesamte Spielzeit geduldig und verschafften sich durch ein spätes Tor eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel in Madrid. Am Ende gewann der Premier-League-Tabellenführer hochverdient mit 1:0.

Atlético Madrid zog sich von Beginn an tief in die eigene Hälfte zurück, beschränkte sich aufs Verteidigen und überließ City den Ball. Im ersten Durchgang sprangen kaum nennenswerte Torchancen heraus und folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war dann direkt mehr Feuer drin: Erst setzte der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan, der den Premier-League-Spitzenreiter als Kapitän aufs Feld führte, einen Schuss aus knapp 16 Metern am rechten Pfosten vorbei (47.), dann köpfte Innenverteidiger Aymeric Laporte völlig freistehend über das Tor (64.). In der 70. Minute belohnten sich die "Skyblues" schließlich mit dem verdienten Führungstreffer. Kevin de Bruyne blieb nach einem starken Steckpass des kurz zuvor eingewechselten Phil Foden cool - und erzielte das Tor des Tages.