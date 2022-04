In der Premier League grüßt Manchester City von ganz oben: Vor dem Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale am Dienstag gegen Atlético Madrid (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) präsentierte sich der Spitzenreiter der englischen Eliteklasse auch bei der Generalprobe gegen den FC Burnley (2:0) in bester Verfassung. Überhaupt gehört das Star-Ensemble von Trainer Pep Guardiola zu den Top-Favoriten auf den Henkelpott. Die aktuelle Form spricht für die Citizens: Seit sieben Pflichtspielen sind die Engländer ungeschlagen, kassierten in fünf davon nicht ein einziges Gegentor. Für Atlético wird ein Weiterkommen zur Mammutaufgabe.

