Champions League: Manchester City gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Borussia Dortmund steht am Dienstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) bei Manchester City zum neunten Mal im Viertelfinale der europäischen Königsklasse. Die bisherige Bilanz ist ausgeglichen. Vier Mal überstand der Revierklub die Runde der letzten acht Teams, vier Mal war Endstation. So auch diesmal? Das bittere 1:2 (1:1) am Karsamstag gegen Eintracht Frankfurt drückt aufs Gemüt und verstärkt die Befürchtung, dass es der letzte Trip in der europäischen Eliteliga für länger als ein Jahr sein könnte. Die bei nunmehr sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenvierten aus Hessen so gut wie verspielte Qualifikation für die Champions League machte wenig Mut für die schwere Aufgabe beim souveränen Tabellenführer der Premier League.

