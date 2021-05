Champions League: Manchester City gegen den FC Chelsea live im TV und Online-Stream sehen

Auf Europa größter Fußballbühne wird es ernst: Am Samstag (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) treffen im Finale der Champions League die beiden englischen Klubs Manchester City und FC Chelsea aufeinander und kämpfen um den wichtigsten Titel auf europäischer Vereinsebene. Zum achten Mal stehen zwei Klubs aus einem Land im Königsklassen-Endspiel. Die Citizens um Star-Trainer Pep Guardiola gehen als frisch gekürter Premier-League-Champion als leichter Favorit ins Rennen mit den Blues und können ihrem Coach den ersten Henkelpott seit 2011 mit dem FC Barcelona bescheren.

Für den deutschen Trainer Thomas Tuchel wäre es indes der erste Königsklassen-Titel überhaupt - und das direkt in seinem ersten Jahr als Chelsea-Coach. Der 47-Jährige hatte erst im Januar den Posten bei den Londonern übernommen und sein Team seither ins Finale des FA-Cup sowie auf Platz vier der Premier League geführt. In der Champions League kann er sein noch frisches Engagement bei den Blues nun mit einem Titel krönen. In der Liga lieferten die Londoner erst Anfang Mai einen Vorgeschmack, als sie den englischen Champion mit 2:1 besiegten.