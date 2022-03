Manchester City empfängt im Champions-League-Achtelfinalrückspiel am Mittwochabend (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) Sporting Lissabon. Im Hinspiel fuhr die Mannschaft von Star-Coach Pep Guardiola einen 5:0-Kantersieg ein. Kein Team in der Geschichte der Königsklasse holte in der K.-o.-Phase einen höheren Auswärtssieg. In der Premier League stehen die Citizens um den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan mit sechs Punkten Vorsprung auf den FC Liverpool souverän auf Platz eins. Die Vorzeichen für einen der heißesten Titel-Anwärter sind mehr als ordentlich.

Anzeige