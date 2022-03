Manchester United empfängt im Champions-League-Achtelfinalrückspiel am Dienstagabend (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) Atlético Madrid. Nach dem 1:1 im Hinspiel will die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick nun mit einem Sieg das Ticket für das Viertelfinale ziehen. Dabei kommt es den Red Devils gelegen, dass Superstar Cristiano Ronaldo sich am Wochenende mit einem Dreierpack gegen Tottenham Hotspur in bärenstarker Verfassung aus seiner Verletzungspause zurückmeldete. Für den Portugiesen ist Atlético eine Art Lieblingsgegner. In den letzten vier Spielen gegen die Madrilenen konnte er zwei Dreierpacks erzielen.

