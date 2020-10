Champions League: Manchester United gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream sehen

In der vergangenen Saison war erst im Halbfinale Endstation für RB Leipzig. Und auch die neue Auflage der Champions League begann vielversprechend. Beim überhaupt erst dritten Anlauf auf Europas größter Fußballbühne setzten sich die Sachsen zum Auftakt gegen Istanbul Basaksehir mit 2:0 durch . Bei Manchester United wartet am Mittwoch die nächste Herausforderung auf die Schützlinge von Julian Nagelsmann (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ). Verstecken müssen sich die Leipziger vor dem großen Namen des internationalen Fußballs keineswegs. In der noch jungen neuen Spielzeit verlor die Nagelsmann-Elf noch kein Pflichtspiel.

Auch Manchester United startete mit der Maximalausbeute in den Wettbewerb. Gegen keinen Geringeren als Vorjahres-Finalist Paris Saint-Germain setzten sich die Engländer mit 2:1 durch und sammelten einen Big Point im Kampf um das Achtelfinal-Ticket. In der Premier League läuft es indes eher schleppend. Bei der Generalprobe für das Königsklassen-Duell kam das Team von Ole Gunnar Solskjaer gegen den FC Chelsea zwar immerhin zu einem 0:0, liegt mit sieben Zählern aus fünf Spielen aktuell jedoch in der unteren Tabellenhälfte. Und dennoch: Ein Punktgewinn gegen Leipzig wäre das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage.