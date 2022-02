Champions-League-Kompakt: ManCity fertigt Sporting ab, Mbappé-Wahnsinn in Paris

Paris St.-Germain - Real Madrid 1:0 (0:0)

Das brisante Duell im Prinzenparkstadion zwischen Paris St.-Germain und Real Madrid war kein spielerischer Hochgenuss - nach dem knappen 1:0-Sieg in der Nachspielzeit durch den Treffer von Kylian Mbappé hat PSG aber die besseren Karten für das Rückspiel am 9. März in Madrid. Ausgerechnet der französische Superstar erzielte das entscheidende Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Gegen Real hatte der französische Superstar auch die erste Chance, scheiterte nach einem Pass von Lionel Messi aber an Madrid-Torwart Thibaut Courtois (18.). PSG dominierte die Partie deutlich, hatte mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse - aber die ganz große Chance sprang in der ersten Halbzeit dabei nicht heraus. So ging es mit einer Nullnummer in die Pause. Nach dem Anpfiff hatte wieder Mbappé die erste Chance, scheiterte aber erneut an Courtois (50.). Die Riesenchance zu Führung vergab dann aber Messi. Nach Foul von Carvajal im Strafraum an Mbappé gab es Strafstoß. Doch der Argentinier scheiterte mit seinem schwachen Schuss am Real-Keeper (62.). Das Spiel wirkte anschließend zerfahren. Paris war immer noch dominanter, aber Real gelang es immer besser, sich zu befreien, aber ohne dabei zu nennenswerten Chancen zu kommen. So blieb es am Ende fast bei einer torlosen Nullnummer - bis Mbappé nach einer feinen Einzelleistung doch noch zum Sieg traf.